Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти

Автобус врезался в столб в Тольятти — семь человек пострадали, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

На трассе «Воронеж-Луганск» произошло ДТП с автобусом и грузовиком МО

Уточняется, что ДТП произошло на улице Ленина. Водитель не справился с управлением.

В автобусе находись 30 пассажиров, в том числе один ребенок.

Ранее водитель Porsche, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила ребенка с няней на тротуаре в Новой Москве, признала вину в полном объемы, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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