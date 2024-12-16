Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти
16 декабря 202415:07
Автобус врезался в столб в Тольятти — семь человек пострадали, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что ДТП произошло на улице Ленина. Водитель не справился с управлением.
В автобусе находись 30 пассажиров, в том числе один ребенок.
Ранее водитель Porsche, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила ребенка с няней на тротуаре в Новой Москве, признала вину в полном объемы, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru