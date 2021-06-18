Семь человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге
В Санкт-Петербурге при столкновении автобуса с маршруткой пострадали семь человек, среди них один ребенок, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.
Инцидент произошел на Ленинском проспекте в 9:50. Автобус К-246 въехал в автобус 130, который стоял на перекрестке в ожидании сигнала светофора.
Ранее, 27 мая, в Петербурге водитель автобуса не справился с управлением и наехал на столб. Автобус остался в поднятом положении. В ДТП пострадали сам водитель, кондуктор и трое пассажиров. Пострадавшие получат компенсацию от властей города.
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