Семь человек пострадали при обрушении дома в Стамбуле

В Турции семь человек пострадали при обрушении трехэтажного дома на пересечении улиц Беледие и Гечит в стамбульском районе Кючукчекмедже. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk.

По словам губернатора города Давута Гюля, спасатели достали из-под завалов семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что работы по спасению пострадавших ведутся до сих пор. Предварительно, под обломками здания еще могут находиться как минимум два человека.