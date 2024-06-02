Семь человек пострадали при обрушении дома в Стамбуле

В Турции семь человек пострадали при обрушении трехэтажного дома на пересечении улиц Беледие и Гечит в стамбульском районе Кючукчекмедже. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk.

По словам губернатора города Давута Гюля, спасатели достали из-под завалов семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что работы по спасению пострадавших ведутся до сих пор. Предварительно, под обломками здания еще могут находиться как минимум два человека.

В Стамбуле из-под завалов обрушившегося дома спасли двух человек

Глава Стамбула добавил, что обрушение дома произошло примерно в 8:40 часов утра по местному времени. На первом этаже здания проводились работы, а на верхних проживали люди. При этом причины обрушения здания, 1988-го года постройки, пока не установлены.

Ранее стало известно, что при взрыве газа в квартире одного из домов в Грозном пострадали пять человек.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:СпасателиОбрушениеТурцияГубернаторСтамбул

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