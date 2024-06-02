Семь человек пострадали при обрушении дома в Стамбуле
В Турции семь человек пострадали при обрушении трехэтажного дома на пересечении улиц Беледие и Гечит в стамбульском районе Кючукчекмедже. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk.
По словам губернатора города Давута Гюля, спасатели достали из-под завалов семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что работы по спасению пострадавших ведутся до сих пор. Предварительно, под обломками здания еще могут находиться как минимум два человека.
Глава Стамбула добавил, что обрушение дома произошло примерно в 8:40 часов утра по местному времени. На первом этаже здания проводились работы, а на верхних проживали люди. При этом причины обрушения здания, 1988-го года постройки, пока не установлены.
Ранее стало известно, что при взрыве газа в квартире одного из домов в Грозном пострадали пять человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru