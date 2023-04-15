Семь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу во Франции

Инцидент произошел в пятницу около 23:00 (0:00 субботы по Москве).

«Водитель сбил и ранил семерых человек, двое, по словам пожарных, получили серьезные травмы», — отмечает радиостанция.

По данным СМИ, совершивший наезд водитель не справился с управлением. Как сообщили в полиции, автомобилиста и троих его пассажиров задержали.

На минувшей неделе автомобиль въехал в толпу на набережной Тель-Авива, после неизвестный открыл стрельбу по прохожим. В результате ЧП один человек погиб, еще семь пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Полицейские нейтрализовали нападавших.

