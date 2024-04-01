Семь человек погибли в Ярославской области при столкновении поезда и автобуса
1 апреля 202415:48
Скорый поезд и рейсовый автобус столкнулись в селе Берендеево Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, в результате ДТП погибли семь человек.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - заключили в управлении.
Ранее на железнодорожном переезде под Рязанью поезд «Москва — Новороссийск» столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, к счастью, обошлось без пострадавших, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru