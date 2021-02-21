Семь человек погибли в результате крушения самолета ВВС Нигерии

«Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь служащих, находившихся на борту, погибли», - цитирует сообщение ТАСС.

Известно, что начальник штаба ВВС поручил немедленно начать расследование трагического инцидента.

Ранее стало известно о крушении военного самолета и пожара на месте его падения.

