Семь человек погибли в результате крушения самолета ВВС Нигерии

В результате крушения самолета ВВС Нигерии King Air 350 в Абудже погибли семь человек. Об этом сказано в Twitter ВВС Нигерии.

В Нигерии разбился самолет

«Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь служащих, находившихся на борту, погибли», - цитирует сообщение ТАСС.

Известно, что начальник штаба ВВС поручил немедленно начать расследование трагического инцидента.

Ранее стало известно о крушении военного самолета и пожара на месте его падения.

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ФОТО: pixabay.com
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