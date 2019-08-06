Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью

Как уточняют Известия, в микроавтобусе находилось 11 человек, в том числе ребенок 13 лет. В салоне легкового автомобиля ехали двое.

В результате аварии семь человек погибли и еще пять получили ранения различной степени тяжести, отмечает Газета.ру. в данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также службы спасения.



