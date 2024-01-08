Семь человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса на Ставрополье
8 января 202415:45
Смертельное ДТП произошло в Предгорном районе Ставропольского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, на автодороге «Пятигорск - посёлок Пятигорский» столкнулись пассажирская «ГАЗель» и грузовик, в результате погибли семь человек.
«Четыре человека госпитализированы в ГБУЗ Предгорного МО, с травмами различной степени тяжести», - добавили спасатели.
Ранее в Пермском крае на 126 км автодороги «Пермь - Екатеринбург» столкнулись Renault Logan и грузовик Volvo, погибли четыре человека, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru