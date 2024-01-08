Семь человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса на Ставрополье

По данным ведомства, на автодороге «Пятигорск - посёлок Пятигорский» столкнулись пассажирская «ГАЗель» и грузовик, в результате погибли семь человек.

«Четыре человека госпитализированы в ГБУЗ Предгорного МО, с травмами различной степени тяжести», - добавили спасатели.

Ранее в Пермском крае на 126 км автодороги «Пермь - Екатеринбург» столкнулись Renault Logan и грузовик Volvo, погибли четыре человека, пишут «Известия».