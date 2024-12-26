Семь человек из 38 тел погибших опознаны после крушения Embraer 190 в Казахстане

Тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане найдены, из них опознаны 7 человек, сообщили в МЧС Казахстана.

Ранее «Казинформ» со ссылкой на главу Минтранса Казахстана Марата Карабаева сообщал, что в авиакатастрофе погибли 7 россиян. Еще девять россиян выжили.