Семь человек из 38 тел погибших опознаны после крушения Embraer 190 в Казахстане
Тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане найдены, из них опознаны 7 человек, сообщили в МЧС Казахстана.
Ранее «Казинформ» со ссылкой на главу Минтранса Казахстана Марата Карабаева сообщал, что в авиакатастрофе погибли 7 россиян. Еще девять россиян выжили.
Сейчас бригады Центрального оперативного штаба России проводят на месте аварийно-спасательные работы.
В ведомстве также подтвердили, что при крушении погибло 38 человек. Их тела направлены в центр судебно-медицинской экспертизы.
Ранее стало известно, что из пяти членов экипажа потерпевшего крушение под Актау самолета выжили трое, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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