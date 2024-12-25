Черный ящик найден на месте крушения самолета в Казахстане
25 декабря 202419:31
На месте крушения самолета азербайджанских авиалиний в Актау нашли черный ящик, сообщает агентство Казинформ.
Следователи в ближайшее время приступят к расшифровке речевого самописца.
Глава Минтранспорта Казахстан аМарат Карабаев сообщил, что из пяти членов экипажа упавшего под Актау самолета трое выжили. По его словам, в результате авиакатастрофы выжили девять граждан России, семь погибли.
«По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Кыргызстана три человека, все трое выжили; из РФ — 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили, из Казахстана — шесть пассажиров. К сожалению, наши соотечественники погибли. Экипаж пять человек, из них два человека погибли, три выжили», — приводит его слова zakon.kz.
Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru