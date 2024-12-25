Черный ящик найден на месте крушения самолета в Казахстане

Следователи в ближайшее время приступят к расшифровке речевого самописца.

Глава Минтранспорта Казахстан аМарат Карабаев сообщил, что из пяти членов экипажа упавшего под Актау самолета трое выжили. По его словам, в результате авиакатастрофы выжили девять граждан России, семь погибли.

«По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Кыргызстана три человека, все трое выжили; из РФ — 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили, из Казахстана — шесть пассажиров. К сожалению, наши соотечественники погибли. Экипаж пять человек, из них два человека погибли, три выжили», — приводит его слова zakon.kz.

Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу, напоминает «Радиоточка НСН».

