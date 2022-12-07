Курский губернатор сообщил о ликвидации пожара на аэродроме после атаки беспилотников
Пожар, который возник в результате атаки ВСУ на аэродроме в Курской области, ликвидирован. Об это сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, более 200 человек боролись с огнем больше суток. Атака беспилотников произошла во вторник утром, 6 декабря, в результате загорелся нефтенакопитель. Пожару была присвоена третья категория сложности. Никто не пострадал.
Военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях могли атаковать диверсанты с территории России, в стране много украинцев, которые крайне недовольны эвакуацией из того же Херсона, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
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