Курский губернатор сообщил о ликвидации пожара на аэродроме после атаки беспилотников

Пожар, который возник в результате атаки ВСУ на аэродроме в Курской области, ликвидирован. Об это сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, более 200 человек боролись с огнем больше суток. Атака беспилотников произошла во вторник утром, 6 декабря, в результате загорелся нефтенакопитель. Пожару была присвоена третья категория сложности. Никто не пострадал.

А как же ПВО? Беспилотники атакуют российские аэродромы

Военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях могли атаковать диверсанты с территории России, в стране много украинцев, которые крайне недовольны эвакуацией из того же Херсона, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.

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ФОТО: Telegram-канал администрации Курской области
ТЕГИ:БеспилотникиПожарКурская Область
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