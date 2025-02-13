Серийного маньяка задержали в Магнитогорске спустя семь лет поисков
Серийного маньяка задержали в Магнитогорске спустя семь лет поисков. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Злоумышленника удалось вычислить благодаря по генотипу близкого родственника. Установлено, что маньяк совершал преступления в период с 2016 по 2018 год. Он нападал на женщин по утрам, когда те выходили из квартиры на работу, после чего похищал ценные вещи. Задержанному предъявили обвинение.
Ранее мужчину, который признан виновным в убийстве трех человек в 2011 году на территории Бутовского лесопарка, приговорили к 22 годам колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru