Серийного маньяка задержали в Магнитогорске спустя семь лет поисков

Злоумышленника удалось вычислить благодаря по генотипу близкого родственника. Установлено, что маньяк совершал преступления в период с 2016 по 2018 год. Он нападал на женщин по утрам, когда те выходили из квартиры на работу, после чего похищал ценные вещи. Задержанному предъявили обвинение.

Ранее мужчину, который признан виновным в убийстве трех человек в 2011 году на территории Бутовского лесопарка, приговорили к 22 годам колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

