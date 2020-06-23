Секретарша обвинила руководителя театра Виктюка в изнасиловании

Секретарь театра Виктюка обвинила своего руководителя в сексуальном надругательстве. 21-летняя девушка обратилась в полицию поздним вечером, 22 июня.



Она рассказала, что накануне приехала в в одну из квартир на улице Сокольнический вал на деловую встречу с директором театра Валерием Райковым. По словам потерпевшей, начальник предложил ей выпить, после чего у нее помутнело сознание.



Потерпевшая утверждает, что Райков якобы воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил половой акт против ее воли. Девушка уже прошла медицинскую экспертизу, по факту ее заявления проводится проверка, передает сайт KP.Ru



Сам Райков обвинения подчиненной опровергает. Он назвал слова девушки «чушью», сообщает Газета.ру

