Сейсмолог предупредил о повторении землетрясения в Забайкалье

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в эфире НСН заявил, что в ближайшие дни могут быть повторные толчки.

«Когда происходит землетрясение, вероятность, что произойдет еще землетрясение такой же силы, возрастает. Вообще, вероятность повторения выше. Думаю, в ближайшие дни будут еще повторные толчки магнитудой 5 и выше», - сказал Шебалин.

Вместе с тем, по мнению Шебалина, говорить об учащении землетрясений в Забайкалье нет оснований. «Так сложилось, что произошло два землетрясения достаточно сильных с небольшим перерывом по времени. Связаны они между собой или нет, говорить сложно. Сомнений нет, что для этого региона землетрясения достаточно сильные. Землетрясения такой силы происходят в этом регионе раз в пять-десять лет», - заключил сейсмолог.

10 декабря произошло землетрясение на Байкале. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов. Его назвали самым сильным с 1999 года.

Ранее Пётр Шебалин рассказал НСН о том, как часто сильные землетрясения происходят на Курильских островах.

