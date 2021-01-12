Сейсмолог предупредил о повторении землетрясения в Забайкалье
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в эфире НСН заявил, что в ближайшие дни могут быть повторные толчки.
В ночь на вторник вблизи границы России и Монголии произошло сильное землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), его магнитуда составила 6,5. МЧС России оценивает магнитуду в 8,7. Отголоски сейсмического события ощутили жители юга Иркутской области. Подземные толчки чувствовались в Иркутске и Ангарске. Магнитуда доходила до 4-5 баллов.
До этого землетрясение произошло на Байкале 10 декабря. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов. Его назвали самым сильным с 1999 года. 17 декабря в Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7.
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в эфире НСН заявил, что в ближайшие дни могут быть повторные толчки.
«Когда происходит землетрясение, вероятность, что произойдет еще землетрясение такой же силы, возрастает. Вообще, вероятность повторения выше. Думаю, в ближайшие дни будут еще повторные толчки магнитудой 5 и выше», - сказал Шебалин.
Вместе с тем, по мнению Шебалина, говорить об учащении землетрясений в Забайкалье нет оснований. «Так сложилось, что произошло два землетрясения достаточно сильных с небольшим перерывом по времени. Связаны они между собой или нет, говорить сложно. Сомнений нет, что для этого региона землетрясения достаточно сильные. Землетрясения такой силы происходят в этом регионе раз в пять-десять лет», - заключил сейсмолог.
10 декабря произошло землетрясение на Байкале. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов. Его назвали самым сильным с 1999 года.
Ранее Пётр Шебалин рассказал НСН о том, как часто сильные землетрясения происходят на Курильских островах.
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