Сейсмолог объяснил частые землетрясения в Стамбуле

Так, если отслеживать длительный интервал, то сейсмическая активность там довольно высокая, подчеркнул Татевосян.

При этом он отметил, что были землетрясения, связанные с разломом Мраморного моря, которые отражаются на Стамбуле и ощущаются очень сильно.

Ранее при землетрясении в турецком Стамбуле пострадал 151 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

