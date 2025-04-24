Сейсмолог объяснил частые землетрясения в Стамбуле
В столице Турции Стамбуле риск землетрясений высок из-за сильной сейсмической активности, рассказал сейсмолог Рубен Татевосян. Его слова приводит NEWS.ru.
Он отметил, что Стамбул – сейсмоопасный регион и землетрясения там не редкое явление.
Так, если отслеживать длительный интервал, то сейсмическая активность там довольно высокая, подчеркнул Татевосян.
При этом он отметил, что были землетрясения, связанные с разломом Мраморного моря, которые отражаются на Стамбуле и ощущаются очень сильно.
Ранее при землетрясении в турецком Стамбуле пострадал 151 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru