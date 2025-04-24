Сейсмолог объяснил частые землетрясения в Стамбуле

В столице Турции Стамбуле риск землетрясений высок из-за сильной сейсмической активности, рассказал сейсмолог Рубен Татевосян. Его слова приводит NEWS.ru.

Он отметил, что Стамбул – сейсмоопасный регион и землетрясения там не редкое явление.

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Так, если отслеживать длительный интервал, то сейсмическая активность там довольно высокая, подчеркнул Татевосян.

При этом он отметил, что были землетрясения, связанные с разломом Мраморного моря, которые отражаются на Стамбуле и ощущаются очень сильно.

Ранее при землетрясении в турецком Стамбуле пострадал 151 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma \ ТАСС
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция

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