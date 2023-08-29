Сдавший анализы вместо экс-депутата полицейский стал фигурантом уголовного дела
Сотрудник полиции в Воронежской области, сдавший анализы вместо бывшего депутата, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
По данным следствия, в мае 2023 года в городе Лиски экс-депутат сбил 75-летнюю женщину, которая скончалась в больнице. Полицейский, который прибыл на место ДТП для составления материала, уже в медучреждении сдал анализы вместо парламентария.
«Сотрудник полиции подозревается в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по административному делу», - указали в ведомстве.
Ранее обвиняемый в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru