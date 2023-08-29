Сдавший анализы вместо экс-депутата полицейский стал фигурантом уголовного дела

По данным следствия, в мае 2023 года в городе Лиски экс-депутат сбил 75-летнюю женщину, которая скончалась в больнице. Полицейский, который прибыл на место ДТП для составления материала, уже в медучреждении сдал анализы вместо парламентария.

«Сотрудник полиции подозревается в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по административному делу», - указали в ведомстве.

Ранее обвиняемый в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

