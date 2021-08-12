В СК РФ рассказали, как сотрудники ИВС в Истре помогли пяти заключенным сбежать
Обвиняемые сотрудники изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали заключенные, оставили пост без наблюдения и ушли спать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Ведомство предъявило сотрудникам изолятора обвинение в превышении должностных полномочий. По данным СК, один из обвиняемых заступил на дежурство и умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре ИВС, а также направленные на помещение дежурной части.
«Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать», подчеркнули в СК.
Кроме того, дежурные оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, благодаря чему обвиняемые смогли совершить побег.
Пятеро подсудимых 6 августа совершили побег из ИВС в Истре. Среди сбежавших заключенных — обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката Александр Мавриди. После инцидента двое сотрудников изолятора были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, их арестовали до 5 октября, напоминает RT. Двоих беглецов задержали в Московской области, отмечает Ura.ru.
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