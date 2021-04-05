Счета Тихановской заблокировали в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светланая Тихановская в своём Telegram-канале сообщила, что Белорусский госбанк заблокировал её счёт.
Сотрудница банка объяснила лидеру белорусской оппозиции, что причиной блокировки являются «мероприятия по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям».
По словам Тихановской, в последнее время на этот счёт приходила исключительно социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет в размере 223 беларусских рубля в месяц.
Ранее Белорусский КГБ внёс лидеров оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко в обновлённый список лиц, причастных к терроризму, сообщает Газета.ру.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета, после чего покинула Белоруссию. Генпрокуратура республики возбудила против неё и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.
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