Сбой в движении поездов произошёл на Замоскворецкой линии московского метро
Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале сообщил о затруднениях в движении поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро.
В сообщении говорится, что движение от «Театральной» до «Белорусской» приостановлено для проверки одного состава, в обратном направлении интервал движения поездов увеличен.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Крмеле не обсуждают возможное введение QR-кодов с информацией о вакцинации при пользовании общественным транспортом, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru