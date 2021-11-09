Сбой в движении поездов произошёл на Замоскворецкой линии московского метро

Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале сообщил о затруднениях в движении поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро.

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В сообщении говорится, что движение от «Театральной» до «Белорусской» приостановлено для проверки одного состава, в обратном направлении интервал движения поездов увеличен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Крмеле не обсуждают возможное введение QR-кодов с информацией о вакцинации при пользовании общественным транспортом, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Екатерина Галайда
ТЕГИ:Общественный ТранспортПроверкаМетроМосковское Метро
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