Сбой на «фиолетовой» ветке метро в Москве мог произойти из-за подрядчика

Несоблюдение правил проведения работ в тоннеле подрядчиком могло стать причиной сбоя в работе метро на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом говорится в Telegram-канале Московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мосметро: предварительная причина произошедшего - несоблюдение подрядчиком ООО "Элером" правил проведения работ в тоннеле», - указывается в сообщении.

Приостановлено движение на «фиолетовой» ветке московского метро

Отмечается также, что компания будет оштрафована и отстранена от работ до выяснения причин произошедшего.

Утром в четверг прекратилось движение поездов на «фиолетовой» ветке метро от станции «Планерная» до «Октябрьского поля». Для перевозки пассажиров были пущены компенсационные автобусы, передает РИА ФАН.

О восстановлении движения поездов в метро было объявлено после 8.00.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбойМосковское Метро
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