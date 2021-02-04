Сбой на «фиолетовой» ветке метро в Москве мог произойти из-за подрядчика
Несоблюдение правил проведения работ в тоннеле подрядчиком могло стать причиной сбоя в работе метро на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом говорится в Telegram-канале Московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Мосметро: предварительная причина произошедшего - несоблюдение подрядчиком ООО "Элером" правил проведения работ в тоннеле», - указывается в сообщении.
Отмечается также, что компания будет оштрафована и отстранена от работ до выяснения причин произошедшего.
Утром в четверг прекратилось движение поездов на «фиолетовой» ветке метро от станции «Планерная» до «Октябрьского поля». Для перевозки пассажиров были пущены компенсационные автобусы, передает РИА ФАН.
О восстановлении движения поездов в метро было объявлено после 8.00.
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