Сбой на «фиолетовой» ветке метро в Москве мог произойти из-за подрядчика

Отмечается также, что компания будет оштрафована и отстранена от работ до выяснения причин произошедшего.

Утром в четверг прекратилось движение поездов на «фиолетовой» ветке метро от станции «Планерная» до «Октябрьского поля». Для перевозки пассажиров были пущены компенсационные автобусы, передает РИА ФАН.

О восстановлении движения поездов в метро было объявлено после 8.00.



