Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель стал фигурантом уголовного дела
11 января 202414:52
Водитель автомобиля Volkswagen, сбивший на северо-востоке Москвы публициста и поэта Льва Рубинштейна, стал фигурантом уголовного дела, сообщает ТАСС.
Уточняется, что дело в отношении 63-летнего мужчины было возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения.
Инцидент произошёл на улице Образцова днём 8 января. Иномарка сбила 76-летнего поэта на нерегулируемом пешеходном переходе.
По данным СМИ, состояние Рубинштейна оценивается, как тяжёлое. Он получил черепно-мозговую травму, ушибы и переломы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля
- В Крыму у мужчины дома обнаружили почти 300 кустов конопли
- Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель стал фигурантом уголовного дела
- Аэропорт Петрозаводска закроют в мае
- Рейс сборной Гамбии по футболу вернулся в аэропорт из-за потерявших сознание игроков
- Военнослужащий ВСУ получил 25 лет лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя
- Аслан Карацев пропустит Australian Open
- В Верховной раде Украины отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации
- Путин объявил о запуске сайта, посвященного российским заповедникам
- АТОР: Россиянам стало доступно на 25% больше стран с прямым перелетом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru