Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель стал фигурантом уголовного дела

Водитель автомобиля Volkswagen, сбивший на северо-востоке Москвы публициста и поэта Льва Рубинштейна, стал фигурантом уголовного дела, сообщает ТАСС.

Поэт Рубинштейн остается в реанимации после ДТП

Уточняется, что дело в отношении 63-летнего мужчины было возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения.

Инцидент произошёл на улице Образцова днём 8 января. Иномарка сбила 76-летнего поэта на нерегулируемом пешеходном переходе.

По данным СМИ, состояние Рубинштейна оценивается, как тяжёлое. Он получил черепно-мозговую травму, ушибы и переломы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/Илья Рубинштейн
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