Сбившего пешеходов в Благовещенске водителя арестовали на два месяца

Авария произошла накануне на улице Василенко, 59-летний Евгений Бакарюкин за рулем Suzuki Solio на высокой скорости сбил пешеходов. Как выяснилось позже, мужчина был нетрезв. В результате ДТП погибли пять человек.

«Суд постановил заключить под стражу Бакарюкина… сроком на два месяца до 14 августа», — объявила судья.

Водитель признал свою вину.

