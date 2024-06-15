Сбившего пешеходов в Благовещенске водителя арестовали на два месяца

Городской суд арестовал на два месяца водителя, сбившего в Благовещенске проходивших по тротуару пешеходов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Авария произошла накануне на улице Василенко, 59-летний Евгений Бакарюкин за рулем Suzuki Solio на высокой скорости сбил пешеходов. Как выяснилось позже, мужчина был нетрезв. В результате ДТП погибли пять человек.

«Суд постановил заключить под стражу Бакарюкина… сроком на два месяца до 14 августа», — объявила судья.

Водитель признал свою вину.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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