Сбившего пешеходов в Благовещенске водителя арестовали на два месяца
15 июня 202409:35
Городской суд арестовал на два месяца водителя, сбившего в Благовещенске проходивших по тротуару пешеходов. Об этом сообщает РИА Новости.
Авария произошла накануне на улице Василенко, 59-летний Евгений Бакарюкин за рулем Suzuki Solio на высокой скорости сбил пешеходов. Как выяснилось позже, мужчина был нетрезв. В результате ДТП погибли пять человек.
«Суд постановил заключить под стражу Бакарюкина… сроком на два месяца до 14 августа», — объявила судья.
Водитель признал свою вину.
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- Сбившего пешеходов в Благовещенске водителя арестовали на два месяца
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru