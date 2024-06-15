Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов умерли в больнице

Два пешехода, пострадавших в аварии в Благовещенске, скончались в больнице. Об этом сообщили в Минздраве Амурской области.

В пятницу на улице Василенко в Благовещенске нетрезвый водитель на высокой скорости сбил шедших по тротуару пешеходов. В результате погибли три человека: женщина, а также двое детей 14 и 15 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Еще шесть человек, в том числе три ребенка, пострадали.

«Двое пострадавших... 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось», — указали в региональном Минздраве.

Два человека — мальчик 14 лет и женщина 32 лет — находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще двое — юноша 14 лет и девушка 19 лет — в тяжелом состоянии, ожидается, что в субботу их переведут в отделение травматологии.

