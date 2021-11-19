Сбившая в Москве троих детей студентка обжаловала приговор
Студентка Валерия Башкирова, которая сбила троих детей летом 2021 года, обжаловала вынесенный ей Солнцевским районным судом Москвы приговор. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ОНК.
Ранее Валерия Башкирова получила пять лет лишения свободы в колонии-поселении за наезд на троих детей в возрасте девяти месяцев, а также трех и четырех лет. Инцидент произошел в московском районе Солнцево.
16 июля на улице Авиаторов произошло ДТП, повлекшее за собой смерть двух малолетних детей. Баширова сбила их в тот момент, когда они переходили дорогу на нерегулируемом переходе вместе со взрослыми. Двое детей впоследствии скончались в больнице. Девятимесячная девочка, находившаяся в коляске, была госпитализирована с сотрясением мозга.
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