Сбившая в Москве троих детей студентка обжаловала приговор

Студентка Валерия Башкирова, которая сбила троих детей летом 2021 года, обжаловала вынесенный ей Солнцевским районным судом Москвы приговор. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ОНК.

Ранее Валерия Башкирова получила пять лет лишения свободы в колонии-поселении за наезд на троих детей в возрасте девяти месяцев, а также трех и четырех лет. Инцидент произошел в московском районе Солнцево.