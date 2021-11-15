Сбившая троих детей в Солнцево получила пять лет колонии-поселения
Валерия Башкирова, наехавшая на детей трех и четырех лет, а также на девятимесячную девочку в Солнцево, получила пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Об этом столичная прокуратура заявила в своем канале в Telegram.
Кроме того, виновница аварии 2 года и шесть месяцев не сможет управлять любым транспортом. Резонансное ДТП случилось 16 июля на улице Авиаторов. Автомобиль Mazda под управлением студентки Башкировой сбил троих детей, которые переходили дорогу на нерегулируемом переходе вместе со старшими родственниками.
Двое детей впоследствии скончались в больнице. Девочка, находившаяся в коляске, была госпитализирована с сотрясением мозга.
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