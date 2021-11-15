Сбившая троих детей в Солнцево получила пять лет колонии-поселения

Кроме того, виновница аварии 2 года и шесть месяцев не сможет управлять любым транспортом. Резонансное ДТП случилось 16 июля на улице Авиаторов. Автомобиль Mazda под управлением студентки Башкировой сбил троих детей, которые переходили дорогу на нерегулируемом переходе вместе со старшими родственниками.

Двое детей впоследствии скончались в больнице. Девочка, находившаяся в коляске, была госпитализирована с сотрясением мозга.

