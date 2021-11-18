Три человека погибли в ДТП в Петербурге

Авария произошла вечером на 5-м километре Зеленогорского шоссе. Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения.



Среди погибших пассажир водителя, выехавшего на «встречку» и водитель и пассажир машины, с которой произошло столкновение. Два человека госпитализированы.





