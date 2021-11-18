Три человека погибли в ДТП в Петербурге
Три человека погибли в ДТП в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.
Авария произошла вечером на 5-м километре Зеленогорского шоссе. Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения.
Среди погибших пассажир водителя, выехавшего на «встречку» и водитель и пассажир машины, с которой произошло столкновение. Два человека госпитализированы.
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