Три человека погибли в ДТП в Петербурге

Три человека погибли в ДТП в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

Сбившая троих детей в Солнцево получила пять лет колонии-поселения

Авария произошла вечером на 5-м километре Зеленогорского шоссе. Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения.

Среди погибших пассажир водителя, выехавшего на «встречку» и водитель и пассажир машины, с которой произошло столкновение. Два человека госпитализированы.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры