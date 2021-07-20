Сбившая насмерть двоих детей москвичка признала вину

Ранее Тверской суд Москвы изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей до 16 сентября. Башкирову обвиняют по части пятой статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).

Башкирова сбила троих детей на улице Авиаторов днем 16 июля. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок скончался вечером 17 июля. У девятимесячного ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

