Сбившая насмерть двоих детей москвичка признала вину

18-летняя Валерия Башкирова, которая сбила насмерть двоих детей в Москве, признала свою вину, сообщило ТАСС.

Ее родственники рассказали, что готовы «хоть чем-то помочь» семье погибших детей. Кроме того, они считают ужесточение наказания для девушки чрезмерным. Ее адвокат Альберт Якубов отказался от комментариев.

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Ранее Тверской суд Москвы изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей до 16 сентября. Башкирову обвиняют по части пятой статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).

Башкирова сбила троих детей на улице Авиаторов днем 16 июля. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок скончался вечером 17 июля. У девятимесячного ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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ФОТО: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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