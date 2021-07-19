27 человек погибли в ДТП с грузовиком в Пакистане

При столкновении автобуса с грузовиком в Пакистане погибли по меньшей мере 27 человек, еще около 30 граждан пострадали, сообщил телеканал ARY News.

Происшествие случилось в провинции Пенджаб в восточной части страны. На месте работаю спасатели, пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.