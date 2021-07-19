27 человек погибли в ДТП с грузовиком в Пакистане
19 июля 202109:21
При столкновении автобуса с грузовиком в Пакистане погибли по меньшей мере 27 человек, еще около 30 граждан пострадали, сообщил телеканал ARY News.
Происшествие случилось в провинции Пенджаб в восточной части страны. На месте работаю спасатели, пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru