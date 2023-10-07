Сбитый в Подмосковье беспилотник повредил крышу частного дома

По ее словам, никто в результате инцидента не пострадал. Первые обломки сбитого беспилотника нашли в лесу у деревни Падиково. По предварительным данным, это был БПЛА самолетного типа с максимальным радиусом действия в 800 км. Детали дрона уже отправили на экспертизу.

Рано утром 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Истринском городском округе.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО России сбили три тактические ракеты «Точка-У» над Белгородом и Новооскольским городским округом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

