Сбитый в Подмосковье беспилотник повредил крышу частного дома
Беспилотник, который сегодня сбили в Московской области, повредил крышу частного дома, сообщила глава Истринского округа Татьяна Витушева.
По ее словам, никто в результате инцидента не пострадал. Первые обломки сбитого беспилотника нашли в лесу у деревни Падиково. По предварительным данным, это был БПЛА самолетного типа с максимальным радиусом действия в 800 км. Детали дрона уже отправили на экспертизу.
Рано утром 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Истринском городском округе.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО России сбили три тактические ракеты «Точка-У» над Белгородом и Новооскольским городским округом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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