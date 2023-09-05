Сбитый над Истрой БПЛА оказался без взрывчатки

Беспилотный летательный аппарат, уничтоженный утром 5 сентября в небе над Истрой в Московской области, по предварительной информации, не имел на себе взрывчатых веществ. Установлено, что это кустарное изделие, сообщила через соцсети глава городского округа Татьяна Витушева.

К этому моменту упавшие обломки дрона собраны и переданы для проведения официальной экспертизы. При падении БПЛА загорелся гараж в Садовом некоммерческом товариществе «Высоковольтник». Жертв и пострадавших нет.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО российской армии сбили беспилотники над Тверской и Калужской областями, а также в Истринском районе Подмосковья. Дроны летели по направлению к Москве.

