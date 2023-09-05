Сбитый над Истрой БПЛА оказался без взрывчатки
Беспилотный летательный аппарат, уничтоженный утром 5 сентября в небе над Истрой в Московской области, по предварительной информации, не имел на себе взрывчатых веществ. Установлено, что это кустарное изделие, сообщила через соцсети глава городского округа Татьяна Витушева.
К этому моменту упавшие обломки дрона собраны и переданы для проведения официальной экспертизы. При падении БПЛА загорелся гараж в Садовом некоммерческом товариществе «Высоковольтник». Жертв и пострадавших нет.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО российской армии сбили беспилотники над Тверской и Калужской областями, а также в Истринском районе Подмосковья. Дроны летели по направлению к Москве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о покушении на главу таможни ЛНР
- Сбитый над Истрой БПЛА оказался без взрывчатки
- Медведев призвал продолжать спецоперацию на Украине до полного выполнения целей
- Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о возвращении перехода на летнее время
- СМИ: Зеленский призвал Европу вернуть мужчин-украинцев из-за потерь ВСУ
- РБК: Снявшемуся с выборов главы Хакасии Соколу предложат новую должность
- Начальницу красноярского детсада уволили из-за эротических фото в сети
- СМИ: ЕС использует отсутствие Путина и Си Цзиньпина на G20
- Hürriyet: Эрдоган и Путин могут вновь встретиться после ГА ООН
- На заводе «Сибур» в Дзержинске начался пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru