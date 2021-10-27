Сбежавший из психбольницы в Астрахани преступник объявлен в розыск
Предполагаемого члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова, сбежавшего 26 октября из психбольницы в Астрахани, объявили в федеральный розыск, сообщает пресс-служба УФСИН России по Астраханской области.
В ведомстве напомнили, что сбежавший был осуждён по статье «Бандитизм».
«Для руководства операцией и координации действий с другими силовыми ведомствами развернут полевой оперативный штаб, в поисковых мероприятиях задействован весь личный состав гарнизона астраханской полиции», - добавили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
Ранее Алханова задержали за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ, сообщает RT.
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