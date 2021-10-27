Сбежавший из психбольницы в Астрахани преступник объявлен в розыск

В ведомстве напомнили, что сбежавший был осуждён по статье «Бандитизм».

«Для руководства операцией и координации действий с другими силовыми ведомствами развернут полевой оперативный штаб, в поисковых мероприятиях задействован весь личный состав гарнизона астраханской полиции», - добавили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Ранее Алханова задержали за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ, сообщает RT.