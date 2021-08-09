Сбежавших из подмосковного изолятора заключенных ищут по всей России

Правоохранительные органы по всей России занимаются розыском пятерых сбежавших заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, зона поиска сбежавших заключенных из ИВС расширена. Ориентировки на них переданы в подразделения полиции по всей стране.

Заключенный сбежал из изолятора в Самаре по канату из простыней

Ранее беглецов искали в Подмосковье, Москве и в соседних регионах.

Побег произошел в ночь на пятницу, 6 августа. Пятеро заключенных ИВС открутили замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Александр Мавриди, подозреваемый в громком убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

МВД России объявило вознаграждение в 1 млн рублей за информацию, которая поможет найти Мавриди.

Гражданская жена Маругова Сабина после побега Мавриди заявила, что боится за свою жизнь и попросила предоставить ей защиту, передает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
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