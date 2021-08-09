Сбежавших из подмосковного изолятора заключенных ищут по всей России

Правоохранительные органы по всей России занимаются розыском пятерых сбежавших заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, зона поиска сбежавших заключенных из ИВС расширена. Ориентировки на них переданы в подразделения полиции по всей стране.