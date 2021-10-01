Сбербанк помогает следствию по делу Раковой
Сбербанк оказывает следствию помощь по делу бывшего заместителя министра образования, вице-президенту банка Марины Раковой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.
В заявлении Сбербанка указано, что в банке следят за ходом событий по уголовному делу в отношении Раковой и ее коллег. В Сбербанке подчеркивают, что дело никак не связано с ее работой в банке.
По данным следствия, Ракову подозревают в хищении 50 миллионов рублей, выделенных на нацпроект «Образование».
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