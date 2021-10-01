Сбербанк помогает следствию по делу Раковой

В заявлении Сбербанка указано, что в банке следят за ходом событий по уголовному делу в отношении Раковой и ее коллег. В Сбербанке подчеркивают, что дело никак не связано с ее работой в банке.

По данным следствия, Ракову подозревают в хищении 50 миллионов рублей, выделенных на нацпроект «Образование».

