Сбербанк помогает следствию по делу Раковой

Сбербанк оказывает следствию помощь по делу бывшего заместителя министра образования, вице-президенту банка Марины Раковой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

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В заявлении Сбербанка указано, что в банке следят за ходом событий по уголовному делу в отношении Раковой и ее коллег. В Сбербанке подчеркивают, что дело никак не связано с ее работой в банке.

По данным следствия, Ракову подозревают в хищении 50 миллионов рублей, выделенных на нацпроект «Образование».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СледствиеСбербанк
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