«Сбер» предупредил россиян о работодателях-мошенниках
Аферисты придумали новый способ отъема денег у населения. Об этом россиян предупредил Сбербанк.
Мошенники обманывают граждан, публикуя в Сети предложения о работе. Заинтересовавшимся соискателям предлагают подписать «трудовой договор», а далее просят сообщить номер банковской карты для начисления будущей зарплаты. Затем следует просьба написать и код из смс: в итоге со счетов обманутых людей исчезают их собственные деньги.
Тексты вакансий и диалоги с якобы работодателями выглядят весьма правдоподобно, отмечается в телеграм-канале Сбербанка. Для большей убедительности соискателю даже могут дать задание.
Чтобы не нарваться на мошенников, стоит тщательно проверять информацию, подчеркнули представители банка. К примеру, выяснить, есть ли в реальности компания, пригласившая вас на работу. Россиянам также напомнили, что конфиденциальные данные, такие как пароли из смс и код CVC, нельзя передавать никому.
Ранее эксперт рассказал о мошенниках, использовавших тему мобилизации для обмана граждан. Аферисты предлагали разные способы уклонения от призыва.
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