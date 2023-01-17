Эксперт рассказал, как россиян обманывают на теме мобилизации

По его словам, уже в октябре специалисты зафиксировали в соцсетях и мессенджерах более 363 тысяч объявлений, в которых гражданам предлагали тем или иным способом избежать призыва.

«Как правило, в них предлагали помощь в отъезде из страны, белый билет, подготовку документов зарубежного вуза, юридическую поддержку, поддельные дипломы IT-специалистов или справки о ВИЧ», — рассказал эксперт.

Егоров добавил, что после заявления властей о завершении мобилизации количество мошеннических объявлений значительно сократилось, однако на фоне распространения слухов о новой мобилизации, которую власти отрицают, мошенники активизировались - если в ноябре 2022 года насчитали 530 опасных публикаций, то с декабря их зафиксирован их более чем трёхкратный рост.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России «искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

