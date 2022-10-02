В США сообщили, кто мог устроить диверсии на «Северных потоках»
Совершить атаку на российские трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли Соединенные Штаты или Великобритания, сообщил в эфире Youtube-канала Judging Freedom американский полковник в отставке, экс-старший советник Министерства обороны Дуглас Макгрегор.
«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — заявил он.
Как отметил полковник, трубы газопровода необычайно прочные из-за своей конструкции, поэтому для их повреждения необходимо было использовать сотни килограммов тротила.
В газопроводе «Северный поток-2» стабилизировалось давление, утечка газа прекратилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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