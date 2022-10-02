В США сообщили, кто мог устроить диверсии на «Северных потоках»

«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — заявил он.

Как отметил полковник, трубы газопровода необычайно прочные из-за своей конструкции, поэтому для их повреждения необходимо было использовать сотни килограммов тротила.

В газопроводе «Северный поток-2» стабилизировалось давление, утечка газа прекратилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

