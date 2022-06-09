Саперы проверяют подозрительный автомобиль на западе Москвы

Саперы осматривают подозрительный предмет, который прикреплён к автомобилю на западе Москвы.

Как уточняют СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, припаркованная машина находится недалеко от площади Победы.

В Ростове-на-Дону задержали 13 занимавшихся вербовкой исламистов

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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ФОТО: depositphotos.com
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