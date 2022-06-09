Саперы проверяют подозрительный автомобиль на западе Москвы
9 июня 202218:20
Саперы осматривают подозрительный предмет, который прикреплён к автомобилю на западе Москвы.
Как уточняют СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, припаркованная машина находится недалеко от площади Победы.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru