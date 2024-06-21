При урагане в Москве пострадали 12 человек и упали 1,1 тысячи деревьев
Почти 1,2 тысячи деревьев упали при урагане в Москве, в результате непогоды пострадали 12 человек и были повреждены более 640 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«По уточненным данным, при урагане зафиксировано падение 1185 деревьев», — отметил собеседник агентства.
По его словам, в столице 12 человек получили травмы, один погиб. Также из-за непогоды были повреждены 643 машины, упали три опоры освещения.
Накануне на Москву и Подмосковье обрушился ураган «Эдгар» с ливнями, грозами и смерчами, напоминает 360.ru. В столице фиксировали сильный ветер с порывами до 22 м/с.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армения признала Государство Палестина
- В Подмосковье 270 населенных пунктов остались без света после урагана
- Россия ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках
- СМИ: Вертолет разбился в Амурской области
- В Италии шесть человек пострадали при взрыве на заводе алюминия
- При урагане в Москве пострадали 12 человек и упали 1,1 тысячи деревьев
- Кулеба: Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине
- Дроны ВСУ атаковали Адыгею
- Над Брянской областью уничтожили три дрона ВСУ
- СМИ: МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за договора с КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru