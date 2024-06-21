При урагане в Москве пострадали 12 человек и упали 1,1 тысячи деревьев

«По уточненным данным, при урагане зафиксировано падение 1185 деревьев», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в столице 12 человек получили травмы, один погиб. Также из-за непогоды были повреждены 643 машины, упали три опоры освещения.

Накануне на Москву и Подмосковье обрушился ураган «Эдгар» с ливнями, грозами и смерчами, напоминает 360.ru. В столице фиксировали сильный ветер с порывами до 22 м/с.

