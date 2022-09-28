Более 20 человек погибло при крушении двух военных вертолетов Уганды
На востоке Демократической Республики Конго погибли более 20 угандийских военных при крушении двух военных вертолетов, сообщает Reuters.
Власти Кампалы направили свои вооруженные соединения в ДРК ещё в декабре прошлого года для борьбы с исламистским движением «Союзные демократические силы», которое выступает против властей обоих государств.
В Уганде причину катастрофы своих вертолетов пока не называют.
Ранее в Мексике 14 человек погибли при крушении вертолета ВМС, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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