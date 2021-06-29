Самолёт выкатился за пределы посадочной полосы в Тюменской области

Самолёт Ан-2 авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл при посадке в селе Лайтамак Тюменской области. На борту воздушного судна находились восемь пассажиров и два члена экипажа, никто из них не пострадал.

В ведомстве предполагают, что причиной инцидента стал шквалистый ветер. В результате самолёт получил незначительное повреждение крыла.

Ранее в аэропорту Симферополя за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолёт Boeing 767-300 авиакомпании «Pegas Fly». Никто из пассажиров не пострадал.