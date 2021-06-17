Пассажирский «Боинг» выкатился за пределы ВПП в Симферополе

Самолёт «Боинг» с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. Инцидент произошел уже после приземления воздушного судна, в процессе руления, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По предварительной информации, пострадавших нет. Аэропорт, однако, пока не принимает и не отправляет рейсы.

Накануне в восточной части Крыма прошли ливневые дожди, которые привели к затоплению Керчи и трассы «Таврида».

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ФОТО: u.wikipedia.org
ТЕГИ:СамолетАэропортСимферополь
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