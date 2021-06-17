Пассажирский «Боинг» выкатился за пределы ВПП в Симферополе
17 июня 202112:06
Самолёт «Боинг» с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. Инцидент произошел уже после приземления воздушного судна, в процессе руления, сообщили в пресс-службе аэропорта.
По предварительной информации, пострадавших нет. Аэропорт, однако, пока не принимает и не отправляет рейсы.
Накануне в восточной части Крыма прошли ливневые дожди, которые привели к затоплению Керчи и трассы «Таврида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru