Пассажирский «Боинг» выкатился за пределы ВПП в Симферополе

Самолёт «Боинг» с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. Инцидент произошел уже после приземления воздушного судна, в процессе руления, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По предварительной информации, пострадавших нет. Аэропорт, однако, пока не принимает и не отправляет рейсы.

Накануне в восточной части Крыма прошли ливневые дожди, которые привели к затоплению Керчи и трассы «Таврида».

