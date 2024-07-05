Самолёт врезался в буксир-толкач в аэропорту Казани

Судя по видео, которое появилось в сети, проблемы возникли со стопорным болтом. В результат самолет при торможении буксира по инерции врезался в него передней стойкой шасси и частью фюзеляжа.

Корпус авиалайнера был повреждён. Пассажиров вынужденно переправили обратно в стерильную зону аэропорта для ожидания вылета. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предполагается, что в Анталью они смогут отправиться не ранее 16:30.

