Самолёт врезался в буксир-толкач в аэропорту Казани
Буксир-толкач повредил пассажирский самолёт «Аэрофлота» в аэропорту Казани при транспортировке. Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура, по факту ЧП организована проверка.
Инцидент имел место, когда буксир транспортировал со стоянки перед взлётом лайнер, который должен был вылететь из столицы Татарстана в турецкую Анталью. На борту в этот момент находились более ста человек.
Судя по видео, которое появилось в сети, проблемы возникли со стопорным болтом. В результат самолет при торможении буксира по инерции врезался в него передней стойкой шасси и частью фюзеляжа.
Корпус авиалайнера был повреждён. Пассажиров вынужденно переправили обратно в стерильную зону аэропорта для ожидания вылета. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предполагается, что в Анталью они смогут отправиться не ранее 16:30.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru