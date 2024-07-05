СМИ: В аэропортах Турции ужесточат правила досмотра пассажиров

Процедуры досмотра пассажиров в аэропортах Турции ужесточат, парламент республики принял соответствующие поправки к закону о гражданской авиации. Об этом сообщает Habertürk.

По данным телеканала, нормы будут соответствовать Конвенции о международной гражданской авиации. Сотрудники службы безопасности смогут досматривать личный багаж и электронные устройства пассажиров на входе в терминал, а также в зону посадки. При отказе предоставить вещи для досмотра пассажир не сможет попасть в аэропорт или зону вылета. Выявленные запрещенные к провозу предметы будут конфискованы.

В основных аэропортах республики предусмотрен досмотр перед зоной общего доступа и в «чистой» зоне после регистрации, пишет Ura.ru.

Кроме того, власти введут штрафы за отсутствие уведомлений от экипажа самолета о нарушениях закона на борту во время полета, с нарушителей смогут взыскать от $620 до $15,6 тысячи. Также крупный штраф — около $1,8 тысячи — будет введен за запуск квадрокоптера без разрешения либо за пределами зон, разрешенных управлением гражданской авиации.

