Самолёт Уфа-Москва штатно приземлился в «Шереметьево»

Пассажирский самолет SSJ-00 приземлился в аэропорту «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным агентства, самолёт сел в штатном режиме в 21:07 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что рейс № 1259С по маршруту Уфа - Москва подал сигнал тревоги через час после вылета. В самолёте сработал датчик отказа электросистемы, но воздушное судно продолжило полёт в пункт назначения.

