Самолёт Уфа-Москва штатно приземлился в «Шереметьево»
10 ноября 202022:04
Пассажирский самолет SSJ-00 приземлился в аэропорту «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным агентства, самолёт сел в штатном режиме в 21:07 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что рейс № 1259С по маршруту Уфа - Москва подал сигнал тревоги через час после вылета. В самолёте сработал датчик отказа электросистемы, но воздушное судно продолжило полёт в пункт назначения.
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10 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru