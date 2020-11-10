Самолет с рейсом Уфа - Москва подал сигнал тревоги
10 ноября 202020:40
Самолет, выполняющий рейс по маршруту Уфа - Москва, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиации.
По данным агентства, сигнал был подан через час после начала полета. Отмечается, что самолет продолжает лететь в направлении Москвы.
Ожидаемое время прилета в аэропорт Шереметьево в течение получаса. В настоящее время выясняются причины подачи сигнала тревоги.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Эрдоган и Путин по телефону обсудили ситуацию в Карабахе
- Главконтроль: Более 90 тысяч москвичей оштрафованы за нарушение самоизоляции
- Самолет с рейсом Уфа - Москва подал сигнал тревоги
- СМИ: Протестующие в Ереване требуют аннулировать договорённости по Карабаху
- Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
10 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru