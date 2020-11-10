Самолет с рейсом Уфа - Москва подал сигнал тревоги

Самолет, выполняющий рейс по маршруту Уфа - Москва, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиации.

По данным агентства, сигнал был подан через час после начала полета. Отмечается, что самолет продолжает лететь в направлении Москвы.

Ожидаемое время прилета в аэропорт Шереметьево в течение получаса. В настоящее время выясняются причины подачи сигнала тревоги.





