Самолёт сборной Германии по футболу совершил аварийную посадку в Эдинбурге

Между тем, выступление сборной России в сентябрьских матчах отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза (РФС). Вячеслав Колосков отметил, что семь очков — это положительный результат.

«Особенно с учетом дефицита времени и той суматохи при назначении главного тренера, при формировании команды. В этих тяжелейших условиях пришлось Карпину дело делать, по сути познакомиться с людьми, которых он знал только издалека. Карпин отлично справился с работой», - заявил Колосков в интервью Sport24.

Напомним, под руководством Валерия Карпина наша сборная провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Дома, в Москве, россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли Мальту (2:0). А на выезде подопечные Карпина одержали победу над Кипром – эта встреча завершилась со счётом 2:0, пишет RT.



