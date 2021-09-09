Самолёт сборной Германии по футболу совершил аварийную посадку в Эдинбурге

Самолёт сборной Германии, который совершал минувшей ночью рейс из Рейкьявика во Франкфурт, был вынужден совершить аварийную посадку в Эдинбурге. Как пишет издание Bild, борт с национальной команды вылетел из Рейкьявика без каких-либо затруднений. Однако позже самолет подал аварийный сигнал и совершил незапланированную посадку в Эдинбурге.

Накануне в рамках отбора на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре, сборные Исландии и Германии встречались в Рейкьявике. Этот матч завершилась с разгромным счётом 4:0 в пользу гостей.

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Между тем, выступление сборной России в сентябрьских матчах отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза (РФС). Вячеслав Колосков отметил, что семь очков — это положительный результат.

«Особенно с учетом дефицита времени и той суматохи при назначении главного тренера, при формировании команды. В этих тяжелейших условиях пришлось Карпину дело делать, по сути познакомиться с людьми, которых он знал только издалека. Карпин отлично справился с работой», - заявил Колосков в интервью Sport24.

Напомним, под руководством Валерия Карпина наша сборная провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Дома, в Москве, россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли Мальту (2:0). А на выезде подопечные Карпина одержали победу над Кипром – эта встреча завершилась со счётом 2:0, пишет RT.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФутболГерманияСборнаяАварийная Посадка
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