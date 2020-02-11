Самолёт S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности
Направлявшийся из Новосибирска в Москву самолёт авиакомпании S7 Airlines вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на справочную аэропорта Толмачёво.
Самолёт со 132 пассажирами вернулся в Новосибирск спустя 2 часа 45 минут после вылета, уточнил источник агентства «Интерфакс».
Предполагается, что резервный борт с пассажирами этого рейса вылетел в Москву в 06:55 по московскому времени.
В понедельник в аэропорт вылета пришлось вернуться «Боингу» авиакомпании Nordstar, направлявшемуся из Красноярска в Москву. После взлёта у него не убрались закрылки.
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