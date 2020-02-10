Boeing 737 возвращается в Красноярск из-за проблем с закрылками

Экипаж самолёта авиакомпании Nordstar, направлявшегося из Красноярска в Москву, решил вернуться в аэропорт вылета из-за технических проблем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя красноярского аэропорта Лесю Никитину, у Boeing 737 после взлёта не убрались закрылки.

Сейчас самолёт вырабатывает топливо, посадка ожидается ориентировочно в 11:30 мск (15:30) по местному времени.

