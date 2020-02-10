Boeing 737 возвращается в Красноярск из-за проблем с закрылками
10 февраля 202010:45
Экипаж самолёта авиакомпании Nordstar, направлявшегося из Красноярска в Москву, решил вернуться в аэропорт вылета из-за технических проблем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя красноярского аэропорта Лесю Никитину, у Boeing 737 после взлёта не убрались закрылки.
Сейчас самолёт вырабатывает топливо, посадка ожидается ориентировочно в 11:30 мск (15:30) по местному времени.
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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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