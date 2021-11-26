Рейс из Петербурга в Узбекистан сел в Нижнем Новгороде из-за рожающей пассажирки

Летевший из Санкт-Петербурга в узбекистанский Наманган самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку в Нижнем Новгороде из-за родов, случившихся на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Отмечается, что о родах на борту сообщил командир воздушного судна.

«Было принято решение следовать в Нижний Новгород. Ребенок родился, роды приняли бортпроводники. Посадка также прошла благополучно», — рассказал источник.

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