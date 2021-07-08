Самолёт, на борту которого находились девять человек, разбился в Швеции

Самолёт, на борту которого находились девять человек, потерпел крушение в Швеции, сообщает Reuters.

Руководитель службы спасения Объединенного координационного центра спасения Эмиль Густавссон рассказал, что трагедия произошла в районе города Эребру, где самолет для прыжков с парашютом разбился сразу после взлёта .

Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее в России на Камчатке разбился самолёт Ан-26. На бору находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа. В Минтрансе РФ подтвердили, что в катастрофе выживших нет.

