Самолёт, на борту которого находились девять человек, разбился в Швеции
Самолёт, на борту которого находились девять человек, потерпел крушение в Швеции, сообщает Reuters.
Руководитель службы спасения Объединенного координационного центра спасения Эмиль Густавссон рассказал, что трагедия произошла в районе города Эребру, где самолет для прыжков с парашютом разбился сразу после взлёта .
Информации о погибших и пострадавших нет.
Ранее в России на Камчатке разбился самолёт Ан-26. На бору находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа. В Минтрансе РФ подтвердили, что в катастрофе выживших нет.
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